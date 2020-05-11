Su Değirmeni inşasına başlandı

ÇEKEREK Belediyesi gelecek nesillere aktarmak amacıyla Çekerek ırmağı kenarına su değirmeni inşa ettirmek üzere çalışma başlattı. Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Ata Tohumundan ve Yerel Buğdaydan organik Tam Buğday Unu üretimi yapılarak, turizm haritasına konumlandıracakları su değirmenin nostaljik yapısına sağdık kalınacağını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Lavanta Adası, Millet Bahçesi, Gizli Bahçe, Kent Müzesi, Şüheda Tepesi Türk Dünyası Ormanı gibi birbirlerine entegre projeler için bölgemizi ziyarete gelen turistlere ve bölge halkımıza bir marka oluşturarak Çekerek Ununun satışını gerçekleştirerek şehrimizi tanıtmak istiyoruz. Çekerek Irmağı kenarında yaptığımız Kızlar Kayası Gizli Bahçe projemize Geleneksel Su Değirmeni inşa ederek bölgemizde Organik Un üreteceğiz’’ dedi.

Başkan Çakır, şuanda çalışmaların hızla devam ettiğini, önümüzdeki günlerde değirmenin Çarkını da montajını yaparak, deneme üretimlerine başlayacaklarını kaydetti. Başkan Çakır,

‘’Irmak suyunun akış hızını da hesaplayarak oluşturduğumuz değirmenimiz, bölgemizde ziyaret açısından önemli bir konum haline gelecektir. Aslında yapmış olduğumuz tüm çalışmalar birbirine entegre projelerdir. Çekerek Kuşburnu Marmelatı, Üzüm Pekmezi, Domates Salçası, Lavanta Sabunu, Lavanta Kolonyası, Lavanta Kremi, Köfte Giliği gibi oluşturacağımız markaların yanına Çekerek Un'u da eklenerek Mutfakları lezzetimizle süsleyeceğiz’' diye konuştu.