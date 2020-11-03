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SU ÇEŞiTLENDiRDi

Yozgat il genelinde bu yıl sulama sezonunda 371 bin 250 dekar tarım alanı sulandı. Devlet Su İşleri tarafından kurak toprakların, tesis edilen baraj ve göletlerle sulamaya başlanmasıyla birlikte tarımsal üretimde kaliteyle birlikte hem üretim de arttı hem de ürün deseni çeşitlendi.

03 Kasım 2020 Salı 00:06
SU ÇEŞiTLENDiRDi

DEVLET Su İşleri tarafından yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, Yozgat il genelinde tarım alanlarında su tasarrufu sağlanmasının yanında, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artarken, ürün deseninde de ciddi değişimler yaşandı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama, damlama sistemlerini tercih ettiklerini söyledi. Yıldız, ‘’Bilindiği gibi Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek, uygulamaya koyduk’’ dedi. Genel Müdür Yıldız, Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğuna da dikkat çekti. Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğinin altını çizdi. Yıldız, ‘’Bu kapsamda Yozgat’ta 1 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 14 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Yozgat ilimiz ve ilçelerimizde toplam 371 bin 250 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Yozgat il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 371 bin 250 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 302 milyon 568 bin lira katkı sağlandı’’ diye konuştu. Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğüne vurgu yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz” ifadelerini kullandı. Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Genel Müdür Kaya Yıldız, “Yozgat ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.  

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