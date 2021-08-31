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Su çekildi, köy göründü

Yurt genelinde yaşanılan kuraklık Yozgat’ta sulama amaçlı tesis edilen baraj ve göletlerdeki su seviyesinin düşmesine neden olurken, Gelingüllü Baraj suları altındaki eski köyün kalıntıları da ortaya çıktı.

31 Ağustos 2021 Salı 00:13
Su çekildi, köy göründü

Yozgat’ta 1994 yılında su tutulmaya başlanılan Gelingüllü Barajı havzası içerisinde kalan eski köy kalıntıları önceki yıllara oranla daha fazla bölümü gün yüzüne çıktı. 
Balıkçılık yaparak geçimlerini sağlamaya çalışanlar, bir taraftan balık tutarken diğer taraftan da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan cami, okul gibi binalara bakıp, anılarını tazelemeye başladı.
1994 yılında yapımı tamamlanan Gelingüllü Sulama Barajı'nda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte, baraj suları altında kalan köy, yüksek kesimlere taşındı. Su toplama havzası içerisinde kalan Esenli Köyünün eski yerleşim yeri, kuraklığa bağlı olarak barajın su seviyesinin düşmesiyle birlikte yeniden ortaya çıktı. Eski yerleşim alanındaki bazı binalar, yıkık duvarlar su yüzeyinde görünmeye başladı. Evini ve bahçesini sular altında bırakan Esenli Köyü sakinleri, şimdilerde baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan yerleşim kalıntılarında anılarını yaşıyor. Suların çekilmesiyle birlikte, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen köyün camileri, okul binaları, mezarları gibi daha birçok yapının ayakta durması ise köy sakinlerinin anılarının tazelemesini sağlıyor.
1987 yılında Gelingüllü Barajı'nın temeli atıldığını hatırlatan köylüler, baraj yapılmadan 600 haneli bir köy olduğunu, köyde demirci, kömürcü, marangoz, değirmen gibi işyerlerinin bulunduğunu, 1994 yılında hepsinin sular içerisinde kaldığını kaydettiler. Esenli köyünün  200 yıldan fazla olan geçmişinin suyun içerisinde yattığına vurgu yapan köylüler, köyde sanat okulu, İlköğretim okulu, Sağlık ocağı, camilerin bulunduğunu, betonarme evlerin, ahşap yapıların hepsinin suyun içinde kaldığına vurgu yapıp, ‘’Sular çekilince çok sayıda bina ortaya çıkıyor. Bazı binaların sadece temelleri kalmış durumda. Camilerden ikisinin minaresi duruyordu, su tutulduktan sonradan yıkıldı. Uzaktan bakıyoruz, anılarımızı tazeliyoruz. Köyün dışında ikamet edenler var, onlarda gelip, bakıyorlar. Burada yaşayanlar balık tutuyor geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar’’ diye konuştular.

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