SU ÇEKiLDi, ANILAR DEPREŞTi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta yaklaşık 220 bin dekar alanın sulamasının yapıldığı 5 baraj ve çok sayıdaki gölette, Aralık ayının ortalarına gelinmesine karşın halen beklenilen yağışların düşmemesi nedeniyle su seviyesi düştü. 1994 yılında tamamlanan Gelingüllü Barajında ise suların çekilmesiyle birlikte, baraj suyu altında kalan köy kalıntıları ortaya çıktı. Köylülerin anıları depreşti. Yozgat Merkeze bağlı bir zamanlar belde olan Esenli köyünde su toplama havzası içerisinde kalan eski yerleşim yeri, kuraklığa bağlı olarak barajın su seviyesinin düşmesiyle birlikte yeniden ortaya çıktı. Eski yerleşim alanında bulunan cami, okul, mezarlık gibi kalıntılar köylülerin anılarını tazeledi. Esenli köyünde doğup, büyüyen Yakup Başol, sular çekilince ortaya çıkan köy okulunun bahçesinde, bu kez okul arkadaşlarıyla piknik yaptı. Gelingüllü Barajında balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan arkadaşlarıyla, bir zamanlar oyun oynadıkları okul bahçesinde bu kez piknik yapan Başol ve arkadaşları duygulu anlar yaşadı. Eski ismi gedik olan köyün yerleşim alanı Gelingüllü Baraj havzası altında kalınca, köy barajı çevreleyen tepe üzerine taşındı, aynı bölgedeki Gelingüllü köyü ile birleştirilip, Esenli ismini alarak belde yapıldı. Ancak, nüfusunun 2 binin altında kalması nedeniyle köy statüsüne dönüştürülen Esenli’nin eski yerleşim alanındaki bazı binalar önceki yıllarda olduğu gibi suyun çekilmesiyle birlikte su yüzeyine çıktı. Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan köydeki camiler, ortaokul binası gibi devlet yapılarının onca yıl geçmesine rağmen, suyun altında ayakta durabildiği görüldü.

ANILAR TAZELENİYOR

Köy kalıntılarının ortaya çıkmasıyla birlikte köy sakinleri anılarını tazeliyor. Köylüler suların çekilmesiyle birlikte gün yüzüne çıkan binaları seyrediyor, piknik yapıyor, adeta baraj kenarını mesken tutuyor. Köylüler, ‘’Şurası bizim eski ve yeni camilerimiz’’ diye söze başlayıp, ‘’Okuduğumuz ortaokulumuzun duvarları olduğu gibi duruyor. Sular çekilince anılarımızı tazeliyoruz. Aslında suların çekilmesini de istemiyoruz, ama elimizden bir şey gelmiyor. Bakıyoruz, anılarımız gözümün önüne geliyor, iç çekiyoruz. Köyümüz büyük bir köy. Geriye kalan okul-cami gibi binalar var. Ötesi yok olmuş durumda’’ diyerek, duygularını paylaşmaya devam ediyor.

