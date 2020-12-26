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Su bulundu

YENİFAKILI ilçesinde Devlet Su İşleri ekiplerinin belediye ile birlikte yürüttüğü su sondaj çalışmalarından sonuç alındı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 00:52
Su bulundu

 Yenifakılı ilçesinin Eşşekakıran mevkiinde vurulan sondaj kuyusundan saniyede 17 litre debide su çıkartıldı. Devlet Şu İşleri teknik elamanlarının çıkartılan su kuyularında temizlik çalışması yaptıkları bildirildi.

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Su Bulundu
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