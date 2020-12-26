Su bulundu

Yenifakılı ilçesinin Eşşekakıran mevkiinde vurulan sondaj kuyusundan saniyede 17 litre debide su çıkartıldı. Devlet Şu İşleri teknik elamanlarının çıkartılan su kuyularında temizlik çalışması yaptıkları bildirildi.
26 Aralık 2020 Cumartesi 00:52
YENİFAKILI ilçesinde Devlet Su İşleri ekiplerinin belediye ile birlikte yürüttüğü su sondaj çalışmalarından sonuç alındı.
Yenifakılı ilçesinin Eşşekakıran mevkiinde vurulan sondaj kuyusundan saniyede 17 litre debide su çıkartıldı. Devlet Şu İşleri teknik elamanlarının çıkartılan su kuyularında temizlik çalışması yaptıkları bildirildi.