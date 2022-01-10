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Yozgat
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Su bulundu

Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde belediye tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ilçede su bulunurken önümüzdeki günlerde bulunan suyun şebekeye bağlanarak ilçe halkına verileceği bildirildi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:39
Su bulundu

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde Belediye tarafından ilçenin su sıkıntısının giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ilçemizdeki su kaynaklarının arttırılması yönünde aralıksız sürdürdükleri su arama çalışmaları sonucu Kadışehri ilçe merkezinde buldukları suyun en kısa sürede şebekeye dahil edilerek halkın kullanımına sunulacağını söyledi. Akın, ‘’İlçemizin ve kardeşlerimizin su sıkıntısını sonlandırmak için aralıksız canla başla çalışan Belediye çalışanlarımıza halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Halkımıza hayırlı olsun. Tüm dünyada hüküm süren kuraklık sonucu gittikçe azalan su kaynaklarını tasarruflu kullanıp israf etmemek bir insanlık vazifesidir’’ dedi.

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