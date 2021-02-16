Su bulundu

Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, ‘’Beldemizin güzel insanlarına el ele, gönül gönüle hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, ihtiyacımız olan hizmetleri yapmaya, belde halkımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik attığımız adımlar neticesinde ortaya çıkan güzellikler için Allah'a şükrediyorum’’ dedi. Başkan Büyük, beldenin su ihtiyacını karşılamak üzere açılan kuyudan su çıktığını bildirdi. Büyük, ‘’Rabbim yolumuzu açık eylesin. Sizlerin duası ve desteği ile yaşanılabilir, huzurlu bir beldeyi hep birlikte inşa edeceğiz’’ diye konuştu.