Su baskınına karşı önlem

YOZGAT şehir merkezinin şebeke suyu ihtiyacını da karşılamakta olan Cemil Çiçek Barajı’nın Tayip Regülatöründe çalışma yapılarak, çevredeki yerleşim alanlarını tehdit eden su baskınlarının önüne geçildi.