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Su baskınına karşı önlem

YOZGAT şehir merkezinin şebeke suyu ihtiyacını da karşılamakta olan Cemil Çiçek Barajı’nın Tayip Regülatöründe çalışma yapılarak, çevredeki yerleşim alanlarını tehdit eden su baskınlarının önüne geçildi.

Su baskınına karşı önlem

YOZGAT şehir merkezinin şebeke suyu ihtiyacını da karşılamakta olan Cemil Çiçek Barajı’nın Tayip Regülatöründe çalışma yapılarak, çevredeki yerleşim alanlarını tehdit eden su baskınlarının önüne geçildi.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Su baskınına karşı önlem

DSİ 123’üncü Şube Müdürlüğü görev sahasında bulunan Musabeyli Barajı’nı besleyen Tayip Regülatöründe makinalı çalışma yapıldı.
Yamaçtan gelen sel suları ile Tayip Deresinden gelerek Regülatör önünde biriken rüsubat, makinalı çalışma ile temizlendi, Regülatörün işlevselliği arttırıldı.

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