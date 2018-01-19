Su baskınına karşı önlem

DSİ 123’üncü Şube Müdürlüğü görev sahasında bulunan Musabeyli Barajı’nı besleyen Tayip Regülatöründe makinalı çalışma yapıldı.
Yamaçtan gelen sel suları ile Tayip Deresinden gelerek Regülatör önünde biriken rüsubat, makinalı çalışma ile temizlendi, Regülatörün işlevselliği arttırıldı.
DSİ 123’üncü Şube Müdürlüğü görev sahasında bulunan Musabeyli Barajı’nı besleyen Tayip Regülatöründe makinalı çalışma yapıldı.
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