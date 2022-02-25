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Stres yönetimi semineri

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, hizmet alan kadınlara yönelik ‘Stres Yönetimi Semineri’ düzenlendi.

25 Şubat 2022 Cuma 00:12
Stres yönetimi semineri

Sosyal Hizmet Merkezi meslek elemanı Sosyolog Merve Er ve Kübra Şenöz tarafından verilen seminer ile kadın davetlilere günlük kısa süreli stres, uzun süreli stres ve üstesinden gelme konuları hakkında bilgi aktarımı yapılarak, stresin hayatın ve çalışma şartlarının neticesinde oluştuğu ve stresle baş ederek daha mutlu ve güler yüzlü olunabileceğine dair bilgiler aktarıldı. Seminerde ayrıca güler yüzlü ve stres kontrolünü yapmayı bilen çalışanların iş arkadaşları ve vatandaşlar ile daha etkili bir iletişim içerisinde olunacağını, iletişim kopukluklarının ortadan kalkarak çalışma verimliliğinin artmasının sağlanacağına dikkat çekildi.
 

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