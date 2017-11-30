-Stratejik ürüne 5 milyon destek

Işık, Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’ü geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacağının altını çizdi.

Mustafa Işık, destek oranlarının yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli oranı uygulanarak, destek kapsamında alınacak makine teçhizatın yerli üretim olmasının önemli olduğunu, yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda, geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edileceğini anlattı.

Işık, ‘İşletmeler desteklenmesi ön görülen tutarın yüzde 25’i kadar erken ödeme alabilecekler. Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de yüzde 100 oranında desteklenecektir’’ dedi.