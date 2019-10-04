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Stratejik plan görüşüldü

YOZGAT İl Genel Meclisinin dünkü oturumunda kurumun beş yılık stratejik plan taslağı görüşüldü.

Stratejik plan görüşüldü

YOZGAT İl Genel Meclisinin dünkü oturumunda kurumun beş yılık stratejik plan taslağı görüşüldü.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
Stratejik plan görüşüldü

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dursun Tuncer tarafından sunulan raporda, ilimizin ekonomik kalkınması ve gelişimi sürecine katkı sağlaması, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi maksadıyla İl Özel İdaresi Kanununa göre 5 yıllık stratejik plan hazırlandığına dikkat çekildi.
Bu kapsamda 2015 ve 2019 yılları arasında uygulanan stratejik plan ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Komisyon Başkanı Dursun Tuncer, 2020 ve 2024 yılları arasında uygulanacak stratejik planlar ile ilgili çalışma grubu oluşturulduğunu ve müdürlüklerden 2020-2024 stratejik planlarının istendiğini ifade etti. Konuyla ilgili rapor, meclis üyelerinin oybirliğiyle onaylandı.

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