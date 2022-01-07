‘STOKÇULARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ’

Milletvekili Başer, “Yapılan kanuni düzenlemeyle üretici, tedarikçi, perakendeci tarafından piyasa dengesini bozan eylemler misliyle karşılık bulacağını. Fırsatçılığa geçit vermeyeceklerini, bu eylemlerde bulunanlara 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar para cezası uygulanacağını” dedi. Başer, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen, stokçuluk yapanların hak ettikleri en ağır karşılığı alacaklarını söyledi.

“SONUÇLARI AĞIR OLACAK”

Fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirten Başer, “Haksız fiyat artışlarının önüne geçme konusunda kararlıyız. Tedarik zincirlerinin tüm aşamalarına dönük devletimiz tedbirlerini almayı sürdürüyor. Perakende satış noktalarında haksız fiyat artışları göz yumulacak bir durum değildir. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz düzenleme büyük önem taşıyor. Usulsüzlük yapan, fahiş fiyat uygulayan, stokçuluk yapan, tüketicileri mağdur eden her eylem devletimizin güçlü iradesiyle karşılık bulacak ve sonuçları ağır olacaktır. Üretici, tedarikçi, perakendeci tarafından piyasa dengesini bozan eylemler misliyle karşılık bulacak. Fırsatçılığa geçit vermeyeceğiz. Bu eylemlerde bulunanlara 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak” dedi.

“HEVESLERİ KURSAKLARINDA

KALACAK”

“Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını tesis etmek için hep birlikte millet olarak büyük bir çaba sarf ederken bunu baltalamak isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz” diyen Başer, “Hükümet olarak tüm tedbirleri almak bizim vazifemiz. Üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye’nin büyümesini durdurmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Zulüm planı, baskı ve ekonomik saldırı düzeni alınan bu tedbirlerimiz sayesinde nefessiz kalmaya mahkûm olacak. İstihdam, yatırım, üretim ve ihracat odaklı büyümemizin önüne kimse geçemeyecek. Milletimizin huzurunu kaçırmaya yönelik bu ve benzeri tutum ve davranışların önüne geçtik, geçmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“PİYASAYI KİMSE

KİRLETEMEZ”

Türkiye tarihinin birçok defa ekonomik saldırılara sahne olduğunu günümüzde yine farklı bir ekonomik mücadelenin yaşandığını belirten Başer; “Geçmişte çok defa yaşadığımız gibi yine milletimiz ile birlikte ekonomik bir mücadele veriyoruz. Kuralsız, başıboş davranışlarla piyasayı kirletme hevesi taşıyanlar devletimizin varlığı ve gücünü gördüler, görüyorlar. Milletimizi sömürme gayesiyle yola çıkan stokçu ve fırsatçılar hak ettikleri cezayı alacaklar. Ülkemizin ekonomik dengelerini bozmaya kimsenin hakkı ve selahiyeti yok. Herkesin kazandığı, refah düzeyinin arttığı güzel günlere kilit vuramayacaklar. Piyasayı kirletme gayretiyle yola koyulanlar ayağını denk almalıdır. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda, milletin huzuruna göz dikenlere sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Başer, “Milletimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın feraseti, güçlü liderliği ile gerekli tedbirler alınıyor. Ekonomik ve finansal istikrarı sağlamaya, toplumsal refahı artırmaya hep birlikte kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

