STK’ları göreve davet etti

Yozgat’ta yapılacak yerel seçimler öncesi, bağımsız belediye başkan adaylığını ilan eden Davut Bayram, STK’ların refah seviyesi yüksek ve demokrasinin yerleşmiş olduğu ülkelerde etkin faaliyetleri olduğuna dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşu bolluğunun yaşandığı Yozgat’ta, STK’ları ilerleme, gelişme, değişim ve adalet gibi konularda kıvılcım görevi üstlendiğine dikkat çeken Bayram, “Milletvekilleri, belediye başkanları, il, ilçe encümen, meclis üyeleri ve hatta kurumsal partilerin temsilcileri STK'ların süzgeci olmadan seçilemezler... Halkın taleplerine öncülük ederler. Siyasi kaliteyi artırırlar... Halkın ve üyelerinin çıkarlarını korurlar, bilinçlendirme yaparlar, mücadele ederler” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarını önemsediğini vurgulayan Bayram, STK’ların siyaset ile ilgili olmalarını teşvik etmeyi düşündüğünü belirtti. STK’ların, toplumun sesi olmaları, ikna ve eylemleriyle hakkı savunmalarının kıymetli olduğunu söyleyen Bayram, “Gelişmiş ülkelerdeki gibi; Bağımsız Belediye Başkan adayı olarak kendimi STK'lara karşı sorumlu hissederek görüşmek, konuşmak, anlatmak ve destek sağlamak istiyorum. Diğer partilerin henüz aday adayları dahi yok iken, ve yıpranmayayım diyerek kimse öne çıkmazken 8 ay öncesinden aday olmamın gerekçesi de STK'lar ve hemşerilerimize duyduğum saygının bir tezahürüdür” şeklinde konuştu.