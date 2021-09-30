Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.92
ALTIN
495.41
DOLAR
8.9104
STERLİN
12.0173
EURO
10.3917

STK’lar bir araya geldi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kamu yararı güden dernek ve vakıfların başkanları ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundu.

30 Eylül 2021 Perşembe 00:59
STK’lar bir araya geldi

Yozgat’ın vizyonel açıdan gelişmesi, kalkınması için ortak akla önem verdiğini belirten Köse, dernek ve vakıf başkanlarının fikirlerini, önerilerini dinleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Köse, ‘’Şehrimizde iyiliklerin, güzelliklerin çoğalması adına gayret gösteren, emek veren, kamu yararı güden dernek ve vakıflarımızın kıymetli başkanları ile bir araya geldik. Şehrimiz adına çok yararlı fikirlerinden istifade ettik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yozgat’ımızı ileri taşıyacak her fikir bizim için önemlidir, değerlidir. Bu anlayışla kadim şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Başlattığımız istişare toplantılarına bu güne kadar katkı veren tüm hemşehrilerimize şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
STK’lar Bir Araya GeldiYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberYozgatbelediyesiCelalKöseDernekVakıfStk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CAMiLER HAFTASINA HAZIRLIK
CAMiLER HAFTASINA HAZIRLIK
MADEN ZENGiNiYiZ
MADEN ZENGiNiYiZ
KÖYDES yatırımları
KÖYDES yatırımları
Koruma Kurulu toplandı
Koruma Kurulu toplandı
Hastane ziyareti
Hastane ziyareti
Güvenlik şirketine teşekkür
Güvenlik şirketine teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim