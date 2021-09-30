STK’lar bir araya geldi

Yozgat’ın vizyonel açıdan gelişmesi, kalkınması için ortak akla önem verdiğini belirten Köse, dernek ve vakıf başkanlarının fikirlerini, önerilerini dinleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Köse, ‘’Şehrimizde iyiliklerin, güzelliklerin çoğalması adına gayret gösteren, emek veren, kamu yararı güden dernek ve vakıflarımızın kıymetli başkanları ile bir araya geldik. Şehrimiz adına çok yararlı fikirlerinden istifade ettik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yozgat’ımızı ileri taşıyacak her fikir bizim için önemlidir, değerlidir. Bu anlayışla kadim şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Başlattığımız istişare toplantılarına bu güne kadar katkı veren tüm hemşehrilerimize şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum’’ dedi.