STK yöneticilerinden moral ziyareti

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasını müteakiben tedavisinin ardından Körük Köyünde dinlenmeye çekilen Hakkı Yurtlu, STK temsilcileri ziyaret edip, moral takviyesinde bulundu. Akdağmadeni Süt Birliği ve Muhtarlar Derneği başkanı Hakan Özdemir, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İl Müdürü Yurtlu' u, Akdağmadeni'nin Körük Köyü'ndeki evinde ziyaret etti. Trafik kazası sonrasında geçirdiği cerrahi operasyonun ardından doğum yeri olan Körük Köyü'nde ziyaretleri kabul eden Yurtlu, ziyaretlerden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yurtlu, ‘’Dostların ve sevenlerimin duasıyla hayata tekrar tutundum. Rabbime binlerce şükür ederken, arayıp soran, uzaktan ve yakından ilgilenen herkese teşekkürü bir borç biliyorum’’ dedi.