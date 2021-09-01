Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1472.07
ALTIN
485.06
DOLAR
8.3206
STERLİN
11.4589
EURO
9.8332

STK yöneticilerinden moral ziyareti

Geçirdiği trafik kazası sonrasında Kayseri’de tedavisi tamamlanıp, köyünde dinlenmeye çekilen Yozgat Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu'yu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yalnız bırakmıyor.

01 Eylül 2021 Çarşamba 00:32
STK yöneticilerinden moral ziyareti

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasını müteakiben tedavisinin ardından Körük Köyünde dinlenmeye çekilen Hakkı Yurtlu, STK temsilcileri ziyaret edip, moral takviyesinde bulundu. Akdağmadeni Süt Birliği ve Muhtarlar Derneği başkanı Hakan Özdemir, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İl Müdürü Yurtlu' u, Akdağmadeni'nin Körük Köyü'ndeki evinde ziyaret etti. Trafik kazası sonrasında geçirdiği cerrahi operasyonun ardından doğum yeri olan Körük Köyü'nde ziyaretleri kabul eden Yurtlu, ziyaretlerden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yurtlu, ‘’Dostların ve sevenlerimin duasıyla hayata tekrar tutundum. Rabbime binlerce şükür ederken, arayıp soran, uzaktan ve yakından ilgilenen herkese teşekkürü bir borç biliyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
STK Yöneticilerinden Moral Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BiR ADIM DAHA!
BiR ADIM DAHA!
TARIM ÇEŞiTLENiYOR
TARIM ÇEŞiTLENiYOR
GURUR DUYDUK
GURUR DUYDUK
Bozok hazır bekliyor!
Bozok hazır bekliyor!
Uyum eğitimi bugün başlıyor
Uyum eğitimi bugün başlıyor
Asayiş berkemal
Asayiş berkemal
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim