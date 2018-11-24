STEM Sınıfı açıldı

Okul Müdürü Ömer Kahramanoğlu, STEM’in, Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik alanlarını bünyesinde barındırarak, bunlara bütüncül bir bakış açısı getirdiğini söyledi. Kahramanoğlu, çocukların okul öncesinden itibaren Fen ve Matematiği ders olarak değil, hayatın bir parçası olarak deneyimlemesine, mühendislik becerilerini kullanarak ürün tasarlamasına, bilimsel bilgiyi keşfetmesine olanak sağladığı bir sistem olduğunun altını çizdi.

Kaymakam Mustafa Altınpınar da, ‘’Okulumuza kurulan STEM sınıfının öğrencilerimize hayırlı olsun. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.