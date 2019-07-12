Stat müjdesi gelebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce verilen Yeni Futbol Stadı sözü ile ilgili olarak da Başkan Köse’nin temaslarda bulunacağı öğrenildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin başkentte Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Köse ile yapacağı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de görüşmesi bekleniyor. Köse’nin Yozgat’ın yeni bir stat ile daha önce planlanan spor takımlarına yönelik kamp merkezi projesi konusunda talepte bulunabileceği ifade edildi.