Stant açtılar

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘’Kadın toplumsal ve aile yaşamında önemli bir rol üstlenmektedir. Günümüzde toplum yapısında meydana gelen gelişmeler, nüfus farklılaşması, ekonomik dönüşüm, aile biçimleri ve yaşam tarzlarının değişmesi kadının önemini daha da artırmaktadır’’ dedi. Neşeli, kamu ve bireyin yapacağı her bir uygulamanın kadının mutluluğunu, güvenliğini artırırken, hakkettiği onurlu bir yaşam sürmesine vesile olacağının da altını çizdi.