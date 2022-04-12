Standı gezdiler

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stant vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Polis memurlarına merak ettikleri soruları saran vatandaşlar meraklarını giderdiler.

VALİ VE BAŞKANDAN

ZİYARET

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse Cumhuriyet Meydanı’nda bilgilendirme standını ziyaret etti. Polat, standı gezerek polis memurların gününü kutladı.

Polis haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan standı gezdiklerini belirten Köse, “Bu vesileyle tekrar; şehit polislerimize Yüce Rabbim’den rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler, görevi başındaki polislerimize hayırlı muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

