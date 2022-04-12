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Standı gezdiler

Türk Polis Teşkilatının 177’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda bilgilendirme standı açıldı.

12 Nisan 2022 Salı 00:13
Standı gezdiler

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stant vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Polis memurlarına merak ettikleri soruları saran vatandaşlar meraklarını giderdiler.
VALİ VE BAŞKANDAN 
ZİYARET 
Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse Cumhuriyet Meydanı’nda bilgilendirme standını ziyaret etti. Polat, standı gezerek polis memurların gününü kutladı.
Polis haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan standı gezdiklerini belirten Köse, “Bu vesileyle tekrar; şehit polislerimize Yüce Rabbim’den rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler, görevi başındaki polislerimize hayırlı muvaffakiyetler diliyorum” dedi.
 

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