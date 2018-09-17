STANDART YÜKSELiYOR

Sezonla birlikte yapımına başlanılan Akdağmadeni Belekcehan, Akdağmadeni Kırlar, Çayıralan Aşağı Tekke ve Yamaçlı-Sırçalı yollarının asfalt serimi tamamlanarak vatandaşların istifadesine sunuldu. 43 kilometrelik yol ağının 26 kilometresinin tamamlandığını belirten Vali Kemal Yurtnaç, “İki yıldır köy grup yollarımızın asfaltlanması ile alakalı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl içerisinde alt yapısını tamamladığımız 26 kilometrelik yolumuzu asfalt ile buluşturup vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Asfalt serim çalışmalarımız son sürat devam ediyor” dedi.

Hedefin 500 kilometre olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, “Bu yıl 6 ila 9 kilometrelik yollarımızı asfaltladık. 5 yıl içerisinde ki hedefimiz ise toplamda 500 kilometrelik köy yolumuzu BSK asfalt ile kaplamak. Bu çalışmalarımız köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatına olumlu yönde yansıyacaktır” diye konuştu.

