Standart yükseliyor

YOZGAT İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılında Çalatlı bölgesinde kurulup, kapasite artırımına gidilerek saatte 320 ton Bitümlü Sıcak Karışım üretiminin yapıldığı Asfalt Plenti tesisi ile köy yollarındaki maliyetler düşürüldü, yolların standardı ise yükseltildi. Yozgat’ta bu yıl köy yollarının asfalt programına geçilmeden, yoğun geçen kış mevsiminin verdiği hasarların bakım, onarımı yapıldı. Ardından, programa alınan köy yollarında sıcak ve sati kaplama asfalt çalışması gerçekleştirildi. İl genelindeki 4 bin 223 kilometre yol ağının kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Tesislerde üretilen asfalt malzemesinin il genelinde belirlenen yatırım ve çalışma programı dahilinde nakliyesi yapılarak yol çalışmalarına devam edildiği, yapılan çalışmalar sonucunda özellikle köy grup yollarında standardın yükseltildiği kaydedildi.

TOPRAK YOL KALMAYACAK

Yozgat Valisi Ziya Polat, önümüzdeki yıl Yozgat’ta toprak yol kalmayacağını belirterek, ‘’Bazı köylerimizin yolu asfalt, bunlar ikinci kat üçüncü kat asfalt istiyor. Ama benim halen toprak yolu olan köyüm varsa onlar biraz bekleyecek. Yapabilirsek grup köy yollarımızı imkan ölçüsünde Bitümlü Sıcak Karışım yapacağız. Yani grup köy yollarında birinci kat, ikinci kat asfalt yapmayacağız, hepsine Bitümlü Sıcak Karışım yapacağız’’ dedi. Bu sene 100 kilometre asfalt serimi yapıldığını bildiren Vali Polat, önümüzdeki yıl 100 kilometre daha asfalt serimi yapılarak, önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde Yozgat’ın tüm köy grup yollarını Bitümlü Sıcak Karışımı buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi. Vali Polat, ‘’Yatırım bütçemizin yarısını büyük ihtimalle Bitümlü Sıcak Karışıma ayıracağız. Bitümlü Sıcak Karışımı yaparız, hiç asfaltı olmayan köylerimizin yolunu da yapacağız. İçme suyu sıkıntısını biran önce çözmemiz lazım. Hiç içme suyu tesisi oylayan köyümüz yoktur herhalde ama kaynak yetersizliğinden dolayı bazı köylerimizde sıkıntı var. Onlara da bakacağız. Asıl işimiz içme suyu, Bitümlü Sıcak Karışım, hiç asfalt ile tanışmayan köylerimize nüfusu kaç olursa olsun en azından birinci kat asfaltı bu sene dökeceğiz’’ diye konuştu.



SORUNLAR İNCELENİYOR

Yozgat Valisi Ziya Polat, köylerin altyapı ile ilgili sorunlarını incelediklerini vurgulayarak, toprak yolun seneye kalmayacağının altını çizdi. Vali Polat, ‘’İçme suyu kaynak sıkıntısı hariç tesis anlamında onu da seneye bitiririz. Arta kalan paramızın çoğunu da Bitümlü Sıcak Karışıma harcarız. İlçeler bazında kütüphanelerimiz, spor salonlarımız eksik onlar içinde arkadaşlar çalışıyorlar. Elimizden geldiğince ve yukarıdan Ankara’dan ödenekler çıkarmak için Ankara’ya gidip geliyoruz. Asıl olan Ankara’dan para çıkarmak. Proje karşılığında biz buradaki paramızı kendimiz zaten harcarız. Dışarıdan ilave kaynak getirmemiz lazım’’ ifadelerini kullandı.