Stajlarını Tamamladılar

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ‘Staj Seferberliği’ projesi kapsamında, Yozgat İl Müftülüğü bünyesinde İlahiyat Fakültesi öğrencileri staj eğitimi aldı. İlahiyat Fakültesi öğrencileri Edanur Kaleli, Nazlı Şahin ve Büşra Toprak, Müftülüğün din hizmeti verdiği bütün alanlarda çalışmalar yaptı. İlk olarak Müftülüğün birimlerini ziyaret eden öğrenciler daire personeli ile ilgili oldukları birim hakkında bilgiler aldı. Müftülüğün hizmet verdiği diğer alanlar olan manevi danışmanlık, cami merkezli hizmetler, ADRB faaliyetleri, gençlik hizmetleri, sosyal medya çalışmaları, nikah işlemleri hakkında bilgiler alarak faaliyetlere katıldılar. Sonrasında Stajyer öğrenciler yaz kuran kursları ve hafızlık kurslarında danışman nezaretinde derslere katılıp öğrencilerle bizzat ilgilendi. Staj süresini tamamlayan öğrenciler bu sürecin kendileri için çok verimli ve güzel geçtiğini belirterek Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’e teşekkürlerini ilettiler. Gülden, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılı olmaları temennisinde bulundu.