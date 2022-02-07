Stajları borçlandırılacak

Keskin, Avukatların onaylı baro belgesi ve borçlandırma talep dilekçesi ile SGK’ya başvurmaları durumunda 1 yıllık staj sürelerini borçlandırabileceklerini söyledi. Keskin, 1136 sayılı Kanunu gereğince avukatların, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile SGK’ya başvurmaları halinde bu süreleri borçlandırılacağına vurgu yaptı. Keskin, Detaylı bilgi http://www.sgk.gov.tr/.../sikca_sorulan_sorular_borclanma... adresinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.