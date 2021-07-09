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Staj yaparak meslek ediniyorlar

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler stajlarını tamamlamaya çalışırlarken, uygulamalı olarak da branşları doğrultusunda meslek ediniyor.

09 Temmuz 2021 Cuma 00:58
Staj yaparak meslek ediniyorlar

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Mesleki Eğitim Merkezi ve Meslek Liselerinde öğrenim gören stajer öğrencileri çalıştıkları işyerlerinde ziyaret etti. Arkan, ‘’Kimi çocuğun tarihe, hukuka, matematiğe kabiliyeti vardır; kiminin de marangozluğa, kuaförlüğe, tamirata. Sürpriz rol modelleri var. Örneğin; olağanüstü kabiliyeti olan II. Abdülhamid, padişah olmasa, piyasada marangozluk işi yapsa milyarder olurdu. Doktor, öğretmen, savcı, fırıncı, kuaför, tamirci mesleği ne olursa olsun önemli olan o mesleği severek yapmaktır. Vicdanlı, ahlaklı birer birey olmak. Zira memlekete cerrah kadar usta da lazım’’ dedi. Arkan, bu kapsamda kalifiye bir meslek erbabı olarak yetişen öğrencileri iş yerlerine ziyarette bulunarak istek ve dileklerini dinlediklerini kaydetti. Arkan, ‘’Öğrencilerimizin yetişmesinde emek veren Meslek Lisesi kurumlarımıza, işletme sahiplerimize ve ustalarımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Staj Yaparak Meslek Ediniyorlar
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