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Staj Programı tamam

BOZOK Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde üçüncüsü düzenlenen ‘Mesleksel ve Çevresel Toksikoloji Laboratuvarı’ staj programı tamamlandı.

Staj Programı tamam

BOZOK Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde üçüncüsü düzenlenen ‘Mesleksel ve Çevresel Toksikoloji Laboratuvarı’ staj programı tamamlandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Staj Programı tamam

Staj programını başarı ile tamamlayan Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencileri Müge Hilooğlu, Elçin Holta, Hatice Çilkol, Beyza Özdemir ve Bilal Karadavut’a katılım belgeleri verildi. Belge töreninde Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Dr. Vugar Ali Türksoy da hazır bulundu. Rektör Karadağ,  staj programında başarılı olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Anahtar Kelimeler:
Staj Programı Tamam
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