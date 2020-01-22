Sri Lanka'ya Yardım Eli

Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, aralarında para toplayıp, Sri Lanka'da ihtiyaç sahibi köye içme su kuyusu açılması için bağışta bulundu. Sri Lanka'da okul adına kuyu açtırıldı. İnfak Derneği tarafından açtırılan su kuyuları köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Yılda 1 milyon 800 bin çocuğun sudan çekilen sıkıntıları noktasında öldüğü hatırlatıldı. Sarıkaya Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri de sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyacı olan farklı bir ülkede su kuyusu açtırmaya karar verdi. Sri Lanka'da köyde okul adına su kuyusu açıldı.