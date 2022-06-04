Spor tesislerine araştırma

İl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Hüseyin Lale, Akdağmadeni ilçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde 3 Antrenör, 1 Sportif Eğitim Uzmanı, 1 Memur, 1 Hizmetlinin haftanın 7 günü 08.30 – 21.00 saatleri arasında hizmet verdiğini söyledi. Halk Eğitim Merkeziyle spor kurslarının desteklendiğini dile getiren Lale, ‘’8 branşta toplam 12 grup sporcu topluluğunun salonu kullandığı, Spor kurslarından sonraki zamanlarında kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere hizmet verdiği, Spor salonunda güvenlik personeli dışında herhangi bir eksik bulunmadığı belirtilmiştir. İlçede bulunan futbol sahasının Avrupa standartlarında olup, amatör takım ve antrenmanlarında kullanıldığı, saha ve salonlar 28 bin metrekare alanda kurulu kapalı, açık ve halı sahalar bulunmaktadır. Kapalı salonun çatısının üç yıl önce Spor Toto tarafından yaptırıldığı, 2009 yılında yapılan halı saha ve açık saha atıl durumda olduğu ve şu an kullanılacak vaziyette olmadığı, acilen bakım onarıma ihtiyaç duyulduğu, halı sahanın komple yenilenmesine, gerekli açık sahanın zemini sentetik çim yapılmasına, atıl durumda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü idari kısım odaları az olduğu ve binanın yetersiz olduğundan bina yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, binanın merdivenlerinin mozaikleri ve sıvaları ile bina dış cephesindeki köşelerde bazı yerlerin sıvalarının döküldüğünün görüldüğünden onarımlarının yapılmasının uygun olacağı gerek yerinde yapılan incelemeler ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır’’ dedi. İhsan Çelikkaya