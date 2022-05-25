Spor Şenlikleri başladı

23 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının katıldığı üniversite spor şenliğinde, futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, satranç ve badminton kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Spor Şenlikleri Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Şenol Akın, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Mehmet Güçlü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı İzzet Ünlü ve öğrenciler tarafından spor meşalesinin yakılması ile başladı. Rektör Karadağ, basketbol erkekler kategorisinde Diş Hekimliği Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu arasında oynanan müsabakanın ilk hava atışını yaptı. Karadağ, iki yıldır pandemi koşullarından dolayı yapılamayan Spor Şenliklerinin yeniden yapılmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Sporun her türlü branşının centilmenlik anlayışı ve hoşgörüsü içinde geçmesini temenni eden Karadağ, “Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim ve öğretimlerini sürdüren, bu ülkenin yarınları gençlerimiz için düzenlediğimiz spor şenlikleri ile amacımız, var olan birlik, beraberlik ve kaynaşmayı perçinleştirmektir. Müsabakaların şenlik havasında ve centilmenlik içerisinde, sakatlanmaların olmadığı bir ortamda geçmesini temenni ediyorum. Müsabakalarda yer alacak öğrenci ve personellerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

•Haber Merkezi•