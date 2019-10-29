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SP İl Başkanı kutladı

SAADET Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy, Cumhuriyet Bayramını kutladı.

SP İl Başkanı kutladı

SAADET Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy, Cumhuriyet Bayramını kutladı.

29 Ekim 2019 Salı 09:29
SP İl Başkanı kutladı

Cemil Işıksoy Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Bin yıldır varlığımızı sürdürdüğümüz bu topraklarda Cumhuriyetimizin ilanının 96. Yılını kutluyoruz.
Bu tarihi günde tüm hemşehrilerimizi kongremize davet ediyorum.
Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak batının çıkarlarına göre davranmayan, üretime dayalı; yaygın ve kalkınmacı politikalar izleyecek kadroların iş başına gelmesinin ülkemizin selameti için tek çıkar yol olduğunu düşünüyoruz.
Eğer ülke olarak içerisinde bulunduğumuz onlarca sorundan kurtulmak istiyorsak bunun çözümü ancak ve ancak geçmiş dönemlerde olduğu bu günde milli görüş ile mümkün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Milli Görüşün tek temsilcisi de gücünü milletimizin tarihinden ve inancından alan Saadet Partisidir. Biz ülkemizde hakkın ve adaletin üstün tutulduğu yeni bir dönemin başlamasını arzu ediyoruz. Salt particilik yapanların haricindeki toplumumuzun büyük bir çoğunluğu tarafından söylemlerimizin ve çözüm önerilerimizin karşılık bulduğuna şahit oluyoruz.
Yapacak olduğumuz kongre sonrasında Türkiye’nin gerçek problemleri ve bunların çözüm yöntemleri belirlenecek kadrolarımızdaki yenilenmede bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Biz bu kongre ile ülkemizin sorunlarını kimlerle çözümleyeceğimizi belirleyeceğiz.
Ülkemiz bu güne kadar borçla idare edilen bir görüntü sergilemektedir. Biz kendi öz kaynaklarımızla bütün ihtiyaçlarımızın karşılanabileceğine inanıyoruz. Milli görüş olarak geçmişte buna ilişkin en güzel örnekleri ülkemize yaşatmış bir hareketin mensuplarıyız.
Ülkemizin yeterli kaynakları var ancak yolsuzluk ve israflar borç alınmadan çözüm üretmemizin önündeki en büyük engel olduğuna üzülerek şahit oluyoruz. İnşallah bütün bu olumsuzluklara milli görüşün işbaşına gelmesiyle son verecek ülke ve millet olarak rahat bir nefes alacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, hep birlikte güzel yarınlara kavuşmayı diliyorum."

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