‘Sözümüzü tutuyoruz’

Beldede çocukların oynayacağı oyun parklarının olmamasın ardından Belediye tarafında oyun parkları kurulmaya başlandı. 43 yıldır oyun parkının olmamasının ardından Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ın talimatlarıyla park kurulum işleri başladı. Göreve geldi günden itibaren Belde için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ünal, çalışmalarına oyun parkı yaparak bir yenisini daha ekledi. Belde de bir ilke daha imza attıklarının altını çizen Ünal, ” Yine bir ilk Özükavak belediye başkanlığımız çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beldemizin 43 yıllık belediye olmasına rağmen ilk defa çocuk oyun parkları yapıldı. Parkımız çocuklarımıza hayırlı olsun. Beldemize yeni yapmış olduğumuz Açık Belde Sebze Pazar yerinin alt tarafında bulunan alanımıza geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kullanımına sunduk. Çocuklarımız için yapmış olduğumuz oyun parkımızla eğlenebilecekleri sosyal alan haline getirilmeye başladık. Bugün Yeni Çocuk Parkı inşa edilen alanın peyzaj çalışmaları ise devam ediyor güle güle kullansınlar” dedi.