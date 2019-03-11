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Sözleşmeler tamam

KAYSERİ Şeker Fabrikası, Yozgat, Turhal ve Kayseri illerini kapsayan bölgede şekerin hammaddesi olan pancar ile ilgili çiftçilerle sözleşme imzaladı.

Sözleşmeler tamam

KAYSERİ Şeker Fabrikası, Yozgat, Turhal ve Kayseri illerini kapsayan bölgede şekerin hammaddesi olan pancar ile ilgili çiftçilerle sözleşme imzaladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Sözleşmeler tamam

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal’da bulunan 3 fabrikanın Türkiye’nin şeker ihtiyacının yüzde 18’lik kısmını karşıladığı belirtildi. 430 bin ton şeker kotası bulunan Kayseri Şeker’e bağlı, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker fabrikaları için 3 Milyon ton şeker pancarı üretim sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Buna göre, Kayseri’de 119 Köy, Yozgat’ta 67 Köy, Sivas’ta 62 Köy, Tokat’ta 151 Köy, Nevşehir’de 5 Köy, Amasya’da 8 Köy olmak üzere 6 Vilayette 21 Bölgede 412 Köyde 14 bin 400 pancar ekicisinin bulunduğu bildirildi. 

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