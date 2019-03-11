Sözleşmeler tamam

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal’da bulunan 3 fabrikanın Türkiye’nin şeker ihtiyacının yüzde 18’lik kısmını karşıladığı belirtildi. 430 bin ton şeker kotası bulunan Kayseri Şeker’e bağlı, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker fabrikaları için 3 Milyon ton şeker pancarı üretim sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Buna göre, Kayseri’de 119 Köy, Yozgat’ta 67 Köy, Sivas’ta 62 Köy, Tokat’ta 151 Köy, Nevşehir’de 5 Köy, Amasya’da 8 Köy olmak üzere 6 Vilayette 21 Bölgede 412 Köyde 14 bin 400 pancar ekicisinin bulunduğu bildirildi.