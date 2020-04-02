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Sözleşmeler imzalanıyor

YOZGAT Tarım, Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri Programı ile ilgili hibe sözleşmeleri imzalanmaya başlandı.

02 Nisan 2020 Perşembe 03:17
Sözleşmeler imzalanıyor

Program kapsamında Yozgat’ta 8 ekonomik yatırım projesinin Bakanlık tarafından uygun bulunarak onaylandığı bildirildi. Projesi uygun bulunan 8 yatırımcıya tebligat yapıldı. Uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verilen yatırımcılardan almaları gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlayanlar Tarım Orman İl Müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalayacakları bildirildi. Program kapsamında 13. Etap Tarım Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesine ait ilk hibe sözleşmeleri imzalandı. Yozgat Tarım Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, ‘hayırlı olması’ dilekleriyle, toplam 7 milyon lira hibe verilerek, uygulanacak bu projelerin Yozgat tarım ve ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

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Sözleşmeler Imzalanıyor
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