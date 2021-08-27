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Sözleşme tepkisi

Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Temsilcisi Mahmut Sunay Kabayel, kamu görevlileri ve emeklilerinin 2022-2023 yıllarına ilişkin mali, sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin sonucunun kimseyi memnun etmediğini söyledi.

27 Ağustos 2021 Cuma 00:01
Sözleşme tepkisi

Kabayel yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu, Konfederasyonuna bağlı sendikaların Genel Başkanları, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve il temsilcilerinin çevrimiçi katılımıyla istişare toplantısı yaptıklarını bildirdi. İstişarenin ardından sonuç bildirgesi hazırladıklarını kaydeden Kabayel, Türkiye Kamu-Sen’in, 430 bin üyesinden aldığı güçle, sorumluluğunun bilinci içinde hareket ettiğini aktardı. Kabayel, belirlenen gerçekçi taleplerle, kanunun verdiği yetkiye dayanarak, toplu sözleşme görüşmelerindeki yerini alan Türkiye Kamu Sen’in, kamu görevlilerinin ve emeklilerin haklarını pazarlıkların son gününe kadar ısrarla ve kararlılıkla savunduğunu ileri sürdü. Kabayel, ‘’Bu süreç boyunca Konfederasyonumuz farkını ortaya koymuş, masadaki varlığıyla bu yılki toplu sözleşme görüşmelerinin 2012 yılından beri yürütülen en verimli pazarlık süreci olmasını sağlamıştır. Gelinen noktada Türkiye Kamu-Sen, taviz vermeyeceğimiz ve vaz geçmeyeceğimiz taleplerimiz olan; Kamu çalışanlarını enflasyon karşısında koruyacak olan refah payı uygulamasının hayata geçirilmemesi, Önerilen zam talebinin mevcut enflasyon rakamlarının altında kalması, Geçmiş dönem kayıplarını karşılamasını amaçladığımız seyyanen zam talebimizin karşılık bulmaması, Yardımcı hizmetlilere ilişkin hassasiyetlerimizin göz ardı edilmesi, Ek gösterge düzenlemesi ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin toplu sözleşme metninde bağlayıcı olmayan muğlak ifadelere yer verilmesi, Kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi ve vergi diliminden kaynaklı zararların telafi edilmesi konularının kabul görmemesi nedeniyle imzalanan mutabakat metnini kabul etmemiştir. Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu olarak memurlarımızı memnun etmeyen hiçbir sözleşmeyi kabul etmeyeceğimizi bir kere daha ifade eder; belirlediğimiz eksiklik ve diğer bütün taleplerimizin hayata geçirilmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her platformda gereken mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sözleşme Tepkisi
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