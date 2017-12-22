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Sözleşme süreci başladı

SORGUN İş Geliştirme Merkezi projesinde ön başvuruları kabul edilen girişimcilerle ilgili sözleşme süreci başladı.

Sözleşme süreci başladı

SORGUN İş Geliştirme Merkezi projesinde ön başvuruları kabul edilen girişimcilerle ilgili sözleşme süreci başladı.

22 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Sözleşme süreci başladı

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ altında uygulanan, İŞGEM projesiyle yeni istihdam sağlanacağını söyledi.
Şimşek, belediye tarafından yürütülen projeyle ilgili olarak 6 girişimcinin başvuruda bulunduğunu, birisinin dosyasının geri çevrildiğini, bir diğerinin dosyasının da incelendiğini söyledi.
Şimşek, kabul edilen 4 dosya sahipleri ile bir ay içerisinde sözleşme imzalanıp, İŞGEM’e girişlerinin sağlanacağını kaydetti.
Şimşek, ön başvuruları kabul edilen girişimcilerin iş fikirlerinin, Kaymakam Mustafa AltınpınarIn da yer aldığı kurul tarafından değerlendirilerek, iş fikirleri uygun olan girişimcilerin Sorgun İŞGEM’e kabul edilerek, sözleşme süreçlerinin başlatıldığını ifade etti.

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