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Sözleşme sevindirdi

HİZMT-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Sorgun İlçesinin Doğankent Belde Belediyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan sözleşme törenle imzalandı.

19 Mart 2021 Cuma 00:13
Sözleşme sevindirdi

 Hizmet-İş Sendikası ile Doğankent Belediyesi Personel Limited Şirketi arasındaki sözleşmenin üç yıl süreli olduğu açıklandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların ücretlerine sosyal haklar hariç birinci yıl yüzde 20, ikinci ve üçüncü yıl için ise yüzde 12 zam yapılması uygun bulundu. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, ‘’Belediyemiz çalışanları bizim evlatlarımız. Çalışanlarımız için her zaman maddi manevi elimizden ne geliyorsa onu yaptık, yapmaya çalıştık. Gönül ister diki daha fazla verelim. Çalışanlarımızın sevinci bizim mutluğumuzdur. Çalışanlarımıza ne kadar fazla verir, ekonomik yönden rahatlatırsak, ilimizden göçü önlemiş oluruz. İmzalan toplu iş sözleşmesi, Doğankent Belediyemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, Doğankent Belediyesinde sendika üyesi kadrolu işçiler için birçok sözleşme imzaladıklarını hatırlattı. Zararsız, ‘’Doğankent Belediyesi Personel Limited Şirketinde imzaladığımız ilk toplu iş sözleşmesi. Doğankent Belediye Başkanımız Doğan Sungur’un, emekçi kardeşlerimizin düşük ücrete çalışmasına gönlü razı olmamıştır. Dün olduğu gibi bugünde her zaman çalışan emekçi kardeşlerimizin yanında olmuş, alın teri ve emeğin üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmayarak gereken ne ise onu yapmıştır. Doğankent Belediye Başkanımız Doğan Sungur’a sendikamız şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Hiçbir belediye şirketinde asgari ücretle çalışan tek bir emekçi kardeşimiz kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir. İmzalanan toplu iş sözleşmesi Sendikamıza, Doğankent Belediyesine ve gece gündüz demeden çalışan tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. (Kurumsal Haber) 

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