Sözleşme sevinci

ozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Salonu'nda düzenlenen toplu iş sözleşmesi törenine çalışanlar ile birlikte Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da katıldı. Zararsız, 2011 yılında çıktıkları yolda, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini sağladıklarını, bugün de toplu iş sözleşmesi imzalama aşamasına geldiklerini söyledi. Zararsız, ''Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Kazım Arslan, kadroya geçen işçilerimizin ücretleri eflasyon altında kaldı, diyerek belediyemizini tüm imkanlarını zorlayarak taban yevmiyelerine yüzde 5 zam ve bir maaş ikramiyeyi 12 aya bölerek ücretlere ek bir zam vermiştir'' dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, çalışanlara daha fazlasını vermek istediklerini, ancak belediyenin imkanlarının, gelirlerinin de ortada olduğuna dikkat çekti. Arslan, tüm imkanları zorlayarak, yapılabileceğin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini, bundan sonra da hep birlikte çalışarak, hizmetler sunularak halkımızı memnun etmek durumunda olduklarını kaydetti. Konuşların ardından hazırlanan toplu iş sözleşmesi imzalandı.