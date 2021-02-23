Sözleşme sevinci

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Boğazlıyan Belediyesi arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından mutabakata varıldı, birinci yıl için yüzde 30 ila yüzde 40 oranında işçilerin ücretlerine zam yapılması uygun bulundu. Hazırlanan toplu iş sözleşmesi, işveren kurum adına Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, çalışanlar adına ise Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız imzaladı. Üç yılı kapsayan sözleşme ile sosyal haklar hariç çalışanların taban ücretlerine birinci yıl yüzde 30 ile yüzde 40 oranında zam uygun bulundu. Diğer iki yılda ise her yıl için yüzde 20 oranında zam yapıldı. Memurlara yapılacak enflasyon farkının da aynen uygulanacağı açıklandı. Çalışanların kıdem zammı, yakacak yardımı, sosyal yardım paketi evelenme, doğum, tabi afet, ölüm yardımı gibi sosyal haklarına da yüzde 100 zam yapılırken, daha önce Ramazan Bayramında ve Kurban Bayramında ödenen 200 lira Bayram Harçlıkları bin liraya yükseltildi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, göreve geldikleri günden bu güne kadar Boğazlıyan ilçesi için ellerinden gelenin daha fazlasını yapmak için, mesai kavramına bakmadan gecelerini gündüzlerine katarak çalışanlarla birlikte çalıştıklarını söyledi. Coşar, ‘’Dinimizin gereği çalışanın alın teri ve emeğinin karşılığını, alın teri kurumadan ödedik ve ödeyeceğiz. Emekçi kardeşlerimiz şu iyi bilsinler ki, biz onları onlardan daha fazla düşünüyor ve seviyoruz. Onun için sendika teklif taslağından ne yazıyorsa, işçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık olmaz dedik, hatta bayram harçlıklarını sendika teklif taslağında yazılı olan tutarın daha fazlasını vererek kabul ettik. İmzalanan toplu iş sözleşmesi tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, ‘’Boğazlayan Belediyesinde imzalanan toplu iş sözleşmesi ile tarihi bir gün yaşanmaktadır. Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar, imzalanan toplu iş sözleşmesi ile soyadına yakışır şekilde emekçi kardeşlerimizi coşturmuştur. Tüm dünyanın pandemi nedeniyle zor günler geçirdiği bir dönemde Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın emekçi kardeşlerimizin ücretlerine yapış olduğu ücret zammını ne bizler nede emekçi kardeşlerimiz asla unutmayacak. Başta Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar olmak üzere, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, Belediye Başkan Yardımcısı Feramuz Bozoğlu’na, İşyeri Sendika Temsilcimiz Hayati Yalçın ve Mehmet Yerlikaya, ya, sendikamız, şahsım, yönetim kurlumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi, sendikamıza Boğazlıyan Belediyesine ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.