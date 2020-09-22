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Sözleşme sevinci

Aydıncık Belediyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan sözleşme törenle imzalandı.

22 Eylül 2020 Salı 00:17
Sözleşme sevinci

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Aydıncık Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlandı. Aydıncık Belediye Başkanlığı Personel Şirketinde çalışan sendikalı işçileri kapsayan üç yıllık toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Aydıncık Belediye Başkanlığında yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şirket Müdürü Harun Çelik, İşyeri Sendika Temsilcisi Sinan Ünal ve sendikamız üyesi işçiler katıldı. Toplu iş sözleşmesi ücret zammı, sosyal haklar hariç taban ücrete birinci yıl birinci altı ay için yüzde 23, ikinci altı ay yüzde 4, ikinci ve üçüncü yıl birinci altı ay yüzde 5 ikinci altı ay yüzde 4 oranında zam yapıldı. Çalışanların ücretlerinin dışında sosyal haklarına da yüzde 10 ile yüszde100 arasında değişen artışların yapıldığı kaydedildi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ‘’Gönlüm isterdi ki daha fazlasını vereyim. Belediyemizin ekonomik durumunu sonuna kadar zorlayarak çalışanlarımıza en iyi ücret zammını yapmak için elimizden gelen gayret ve çabayı gösterdik. İmzalanan toplu iş sözleşmesi tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak’ın imzalanan toplu iş sözleşmelerinde hiçbir zaman, işçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmadığını kaydetti. Zararsız, ‘’Emekçi kardeşlerimizin ücretlerine her zaman en iyi ücret zammını yaparak, alın teri emeklerinin karşılığını zamanında ödedi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak’a şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Aydıncık belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. 

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Sözleşme Sevinci
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