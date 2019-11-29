Sözleşme imzalandı

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından hazırlanan sözleşmeye Hizmet İş Sendikası Ferman Zararsız işçiler adına, Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin de işveren kurum adına imza attı. Sendika Başkanı Ferman Zararsız, sözleşme kapsamında ücret zammının sosyal haklar hariç birinci yıl birinci altı ay taban yevmiyelerine kıdem zammı ile birlikte yüzde 10, sonraki dönemlerde ise yüzde 5 zam yapıldığını söyledi. Zararsız, ‘’Her yıl ödenen 52 günlük tediyenin yanı sıra sendikamız üyesi işçileri yılda 24 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenecek. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, başta alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Konuklar Belediye Başkanımız Muammer Çetin’e şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim’’ dedi.