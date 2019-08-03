Sözleşme imzalandı

ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, Proje sahibi kurumlardan Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat Tarım Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir hazır bulundu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Mayıs-Haziran döneminde yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin tamamlandığı hatırlatıldı, buna göre başarılı bulunarak, destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanmaya başlandığı kaydedildi. Bu kapsamda Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Drone (İHA) ile Tarımsal Arazilerin Etkin Kontrolü için Personel Eğitimi’ projesi, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Sen Değişirsen, Dünya Değişir’ isimli projenin yürütülebilmesine yönelik hazırlanan sözleşmeler karşılıklı olarak imzalandı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen paydaşların kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla yürütülen teknik destek programları ile 2012 yılından günümüze kadar 249 projenin destek almaya hak kazandığı hatırlatıldı. Uygulanan teknik destek faaliyetleri sonucunda ise yaklaşık 13 bin kişinin eğitim aldığı bildirildi.