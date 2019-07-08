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Sözleşme imzalandı

SORGUN Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında devam eden görüşmeler sonucunda mutabakata varılarak, hazırlanan Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme imzalandı

SORGUN Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında devam eden görüşmeler sonucunda mutabakata varılarak, hazırlanan Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Sözleşme imzalandı

Türk Yerel Hizmet-Sen Yozgat Şube Başkanı Uğur Sağlamer, Yönetim Kurulu Üyeleri Şakir Mavili ve Menduf Erdoğan ile birlikte Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret etti. Bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda mutabakata varılarak hazırlanan sözleşme karşılıklı olarak imzalandı. Şube Başkanı Sağlamer, ‘’Sıcak ve olumlu geçen görüşme neticesinde, maddi imkansızlıklara rağmen 31 Aralık 2019’a kadar aylık 450 bin lira net olmak üzere Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladık. İmkanlar ölçüsünde çalışanları desteklemeye devam edeceğini belirten Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Erkut Ekinci Beyefendiye arkadaşlarımız adına teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyoruz’’ dedi.

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