Sözleşme imzalandı

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı atılan imza sonrası sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
İmza törenine Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı, Sorgun Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Vural, Bem-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Mehmet Şaşmaz, Sorgun Şube Temsilcisi Nihat Künbetli ve Mali Hizmetler Müdürü Mustafa Erciyas katıldı.
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