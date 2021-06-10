Sözleşme imzalandı

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şefaatli Belediye Başkanlığı ile imzaladıkları sözleşmenin üç yılı kapsadığını bildirdi. Zararsız, toplu iş sözleşme ile işçilerin, sosyal haklar hariç ücretlerine memurlara yapılacak zam oranları ve enflasyon farkının uygulanacağını bildirdi. Zararsız, ‘’Sosyal haklara ise yüzde 60 ile yüzde 70 oranında zam yapıldı. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca'ya, İşyeri sendika temsilcimiz Zafer Akdoğan'a ve toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Şefaatli belediyesine ve tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. Seyfettin Sağlam