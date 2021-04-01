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Sözleşme imzalandı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Oluközü Belde Belediyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından iki yıl süreli sözleşme törenle imzalandı.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:50
Sözleşme imzalandı

 Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Oluközü Belediyesi arasında devam eden görüşmeler anlaşma ile noktalandı. İmzalanan sözleşme ile belediye çalışanlarının ücretlerine sosyal haklar hariç birinci her yıl için yüzde13 oranında zam öngörüldü. Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, ‘’Gönül isterdi ki daha fazla verelim. Çalışanlarımızın sevinci bizim mutluğumuzdur. Belediyemizin imkânları doğrultusunda çalışanlarımıza en iyi zammı yaptık. İmzalan toplu iş sözleşmesi, tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, Oluközü belediyesinde çalışan sendika üyesi emekçilerin imzalanan toplu i sözleşmesi ile yüzleri güldüğünü belirtti. Zararsız, ‘’Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen başta Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy’a ve işyeri sendika temsilcimiz Okan Ertek’e, sendikamız, şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Oluközü belediyesine, tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı. 

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Sözleşme Imzalandı
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