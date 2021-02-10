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Sözleşme imzalandı

Akdağmadeni ilçesinin Belekcehan Belde Belediyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:12
Sözleşme imzalandı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Belekcehan Belediyesinde kadrolu işçileri kapsayan 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi düzenlenen tören ile imzalandı. Sözleşme ile sosyal haklar hariç birinci yıl için yüzde 15, ikinci ve üçüncü yıllar için ise yüzde 14 zam yapıldı. Belekcehan Belediye Başkanlığında düzenlenen törende Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Belediye Başkanı Şahin Arısoy, İşyeri Sendika Temsilcisi Recai Öngül ve işçiler katıldı. Şube Başkanı Zararsız, imzalanan toplu iş sözleşmesinin, sendikalarına, Belekcehan Belediyesine ve tüm emekçilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. İşçilere imzalanan tüm sözleşmelerde ellerinden gelen en iyi ücret zammını yaptıklarını belirten Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy da, ‘’İmzalanan toplu iş sözleşmesi çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. 

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Sözleşme Imzalandı
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