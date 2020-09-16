Sözleşme imzalandı

SORGUN Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan sözleşme taraflarca törenle imzalandı. Üç yılı kapsayan toplu iş sözleşmesini imzalayan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı işçilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Yaşadığımız bu süreçte bizler dedik ki, işçilerimizin gönlü rahat olsun belediyemiz imkanları doğrultusunda yapılabilecekleri biz yapalım. Çünkü biz işçilerimizden iş isteyeceğiz, hizmet isteyeceğiz. İmzalayacağımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyor, bundan önce göstermiş olduğunuz özveri ve bundan sonraki göstereceğiniz gayretler içinde tüm işçilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.