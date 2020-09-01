Sözleşme imzalandı

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Şefaatli Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmesi tamamlanmasının ardından hazırlanan sözleşme taraflarca imzalandı. Şefaatli Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında 3 yılı kapsayan sözleşme ile sosyal haklar hariç çalışanların ücretlerine birinci ilk 6 aylık dönem için yüzde 15 oranında zam yapıldı. Diğer dönemler ise çalışanların ücretlerine yüzde 5 zam ile enflasyon farkı uygulanmasına karar verildi. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, belediyenin imkânlarını zorlayarak çalışanların ücretlerine en iyi ücret zammını yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Karaca, ‘’Gönlümüz isterdik daha fazlasını çalışanlarımıza verelim. Görevde olduğumuz süre içerisinde, emekçi kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödemeye çalışıyoruz. Cenabı Allah yardımı ile görevde olduğumuz sürece de, çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödeyeceğiz. İmzalanan toplu iş sözleşmesi belediyemize ve tüm çalışanlara hayırlı olsun’’ dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, Şefaatli Belediye Başkanımız Müjdat Karaca’ya teşekkür etti. Zararsız, ‘’Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca başta olmak üzere, İşyeri sendika temsilcilerimiz Seyit Dündar ve Miktat Yılmaz’a şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Şefaatli belediyesine ve tüm çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.