Sözleşme imzalandı

YERKÖY Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlandı. Üç yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanarak, çalışanların ücretlerine ilk dönem için yüzde 12 zam yapıldı. Daha sonraki dönemlerde ise ücretlere memur zammı artışı ve enflasyon farkının yansıtılacağı bildirildi.

Yerköy Belediye Başkanlığı’nda yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, Cemil Kaplan, Şirket Müdürü Hüseyin Bedir Ergin, İşyeri Sendika Temsilcileri Şuayip Soylu, Hüseyin Çelik ve çalışanların bir bölümü katıldı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, görevde gedikleri günden bu güne kadar imkanların kısıtlı olmasına rağmen çalışanların altın teri ve emeği karşılığı ücretlerini gününde ödediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, görevde oldukları süre içerisinde de çalışanların alın terlerinin karşılığını zamanında ödeyeceklerinin altını çizdi.

Başkan Yılmaz, ‘’Çalışanın alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmadık. Gönül isterdi ki daha fazlasını vereyim ama belediyemizin imkânları doğrultusunda elimizden gelen en iyi zammı yaptık. Çalışanlarımızdan tek isteğim, aldıkları her kuruşu helal ettirmeleri. Yerköy için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları. Biz ücret zammı yaparken hiç kimsenin ismine, cismine, bakmadan, siyasi görüşüne bakmadan yaptık. Görevde olduğumuz sürece de, çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödeyeceğiz. Burada her çalışanımız bizi temsil ediyor. Tüm çalışanlarımızdan Yerköy için Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz gibi çalışmasını istiyoruz. Belediyemizin imkânları düzeldiği gün çalışanlarımızın ücretleri için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın’’ diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın emekçilerin ücretleri için belediyenin tüm imkânlarını kullanarak bu gün için verilecek en yüksek ücret zammını çalışanlara verdiğini hatırlattı. Zararsız, ‘’Belediye Başkanımızla kadrolu işçiler ve şirket işçileri için imzaladığımız bu ikinci toplu iş sözleşmemiz. Kadrolu işçiler için yaptığımız toplu iş sözleşmesinde de, şirket işçileri için imzaladığımız bu toplu iş sözleşmesinde de, alın teri ve emeğin pazarlığı olmaz dedi ve belediyenin tüm kısıtlı imkânlarına rağmen verilebilecek en yüksek ücret zammını verdi. Ayrıca belediyenin imkânları düzeldiği zaman yapılacak en yüksek ücret zammını vereceğinin sözünü verdi. Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz’ın verdiği söz bizim için senettir. Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz’a, şahsım, sendikamız ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.