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Sözleşme imzalandı

SORGUN İlçesinin Yeniyer Beldesi Belediyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu sözleşme törenle imzalandı.

11 Mart 2020 Çarşamba 03:22
Sözleşme imzalandı

Yeniyer Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasındaki toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından imzalanan sözleşmenin üç yıl süreli olduğu açıklandı. Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Toplu İş Sözleşmesi ücret zammı, sosyal haklar hariç işçilerin taban yevmiyelerine her yıl ilk ve ikinci dönem olmak üzere yüzde 6 oranında ücret zammı yapıldı. Belediye şirket personellerinin ikramiyeleri yılda 10 yevmiyeden 62 yevmiyeye yükseltildi. Sosyal haklara yüzde 25 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç’e teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmeleri Yeniyer belediyesine, sendikamıza ve emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

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Sözleşme Imzalandı
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