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Sözleşme imzalandı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesi ile Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi arasında 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:22
Sözleşme imzalandı

Toplu iş sözleşmesine Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şube Başkan yardımcısı İsmail Ekici, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş katıldı. Toplu iş sözleşmesi kapmasında gerçekleştirilen ücret zammı sosyal haklar hariç sendika üyesi işçilerin altı ayda yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacaktır. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş toplu-iş sözleşesinin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ‘’İmzalanan toplu iş sözleşmesi Yamaçlı Belediyesine, sendikamıza ve sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun’’ dedi.
Haber Merkezi

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Sözleşme Imzalandı
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